Tuttosport - Gatti, piace anche in Inghilterra: il Frosinone chiede 5mln

Tutti vogliono Federico Gatti. Il giovane difensore del Frosinone - accostato a Napoli, Atalanta e Juventus nelle scorse ore - piace anche in Inghilterra: come riportato da Tuttosport diversi club si stanno muovendo per capire la fattibilità dell'operazione e quali sono le richieste del club ciociaro. Al momento la società chiede 5 milioni di euro.