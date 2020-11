Tuttosport - Gattuso ha chiesto il rinnovo di Maksimovic, ma l'Inter prova la beffa

Nikola Maksimovic non ha ancora rinnovato col Napoli - nonostante ci sia il pressing di Gattuso per la sua permanenza - e non è detto lo farà. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il difensore ha chiesto 2.5 milioni a stagione per prolungare, ma c'è distanza con la proposta del club azzurro. L'Inter prova ad approfittarne dati i buoni rapporti con il suo agente Ramadani. Lo scrive Tuttosport.