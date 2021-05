Tuttosport - Gattuso pista concreta per la Juve: piace per due motivi

La Juventus pensa seriamente a Rino Gattuso per la panchina del Napoli. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che la corte è concreta, anche se la strada non è in discesa perché l'addio di Pirlo non è ancora certo. Gattuso, comunque, piace per il suo carisma e per il carattere con cui ha trascinato il Napoli in questo finale di campionato con la Champions ad un passo.