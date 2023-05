Tuttosport - Giuntoli alla Juventus è questione di giorni

TuttoNapoli.net

Come scrive il quotidiano Tuttosport, il passaggio di Cristiano Giuntoli alla Juventus quale nuovo responsabile dell'area tecnico-sportiva è considerato comunque una questione di giorni anche se manca ancora il via libera di Aurelio De Laurentiis. Non è poca cosa però, sono in tanti a scommettere che alla fine avverrà il divorzio e la nuova unione verrà celebrata.