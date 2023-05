Tuttosport - Giuntoli già a lavoro per la Juventus: chi parte e chi resta

Cristiano Giuntoli, sembra essere destinato ad approdare alla Juventus: a scriverlo è Tuttosport che parla dell'accordo totale tra il ds e i bianconeri.

© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Giuntoli, sembra essere destinato ad approdare alla Juventus: a scriverlo è Tuttosport che parla dell'accordo totale tra il ds e i bianconeri e della trattativa in corso con De Laurentiis per liberarsi. Ma "nell’ambiente già si dice Giuntoli sia proiettato sulla nuovo avventura", scrive l'edizione online del quotidiano torinese. Tuttosport aggiunge che già si lavora a chi parte e chi resta in casa Juve in vista dell'arrivo del nuovo direttore sportivo: "Gatti si sta conquistando la conferma a colpi di prestazioni, il destino di Rugani è più incerto perché ha avuto a disposizione meno spazio, però questo finale di stagione può dargli una vetrina importante. A dir poco deludente è stata l’avventura juventina di Paredes: per l’argentino campione del mondo i titoli di coda sembrano assicurati, dopo un’annata in cui le ombre hanno ampiamente oscurato le rare luci.

Ma cosa ne pensa Giuntoli? Di certo ci sarà da proseguire nella riduzione del monte ingaggi complessivo, operazione già portata avanti nella gestione Cherubini. Chi può trovare un alleato nel ds è Milik: i rapporti tra l’attaccante polacco e Giuntoli sono ottimi e la stima è reciproca, considerando che il burrascoso addio del giocatore a Napoli era da attribuire esclusivamente a tensioni con il presidente De Laurentiis. Si dice anche che il dirigente toscano abbia un’ottima considerazione di Kean: il potenziale c’è sempre stato, finora è mancata la continuità, ma la visione sull’attaccante azzurro è la stessa di Allegri".