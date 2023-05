Tuttosport - Giuntoli ha seguito con interesse Siviglia-Juve: c'è un motivo

Sostengono che Cristiano Giuntoli abbia guardato con particolare interesse la semifinale di Siviglia

Sostengono che Cristiano Giuntoli abbia guardato con particolare interesse la semifinale di Siviglia per la consapevolezza che anche la variabile europea potrà imprimere una accelerazione al suo passaggio nella “Real Casa” torinese. Lo scrive il quotidiano Tuttosport. Nel caso in cui i bianconeri si fossero qualificati, tutto sarebbe slittato a dopo la finale del 31 maggio a Budapest. Così, invece, i tempi si potranno contrarre e già la settimana prossima vi potrebbe essere l’incontro decisivo con Aurelio De Laurentiis per chiedergli di potersi liberare dal Napoli.