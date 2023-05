Tuttosport - Giuntoli pensa a Koopmeiners per la Juventus

Nonostante tutte le problematiche in seno alla Juventus, c'è da pensare anche al calciomercato

Nonostante tutte le problematiche in seno alla Juventus, c'è da pensare anche al calciomercato. Il centrocampo il reparto più colpito, con le defezioni di McKennie e Paredes, senza dimenticare la perdita lacerante di Rabiot salvo colpi di scena. La speranza è di ritrovare il vero Paul Pogba in una zona così nevralgica del campo, ma il solo francese non basterebbe e la dirigenza bianconera ha cominciato a vagliare possibili nuovi innesti.

Non è un segreto l'interessamento per Milinkovic-Savic, sbocciato praticamente all'approdo a Roma su sponda biancoceleste, ma il costo del cartellino è proibitivo e l’operazione resta complicata. Per questo il nuovo nome è quello di Teun Koopmeiners, colonna portante del centrocampo dell'Atalanta: il prezzo dell'olandese è sicuramente più abbordabile e come ingaggio al momento percepisce 2 milioni lordi all’anno - riferisce Tuttosport.