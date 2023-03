Tuttosport - Hojlund costa tantissimo: la valutazione dell'Atalanta spaventa

TuttoNapoli.net

Domenica Napoli-Milan di campionato, al Maradona, aprirà il mese di aprile in cui le due squadre si incontreranno altre due volte per i quarti di finale di Champions League. Affianco alle tre gare in campo, però, Tuttosport sottolinea come la sfida potrebbe estendersi oltre, in estate, anche sui tavoli del calciomercato. Alcune idee, infatti, sarebbero condivise dai due club.