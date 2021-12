Tuttosport - I nomi per il post-Manolas: Szalai e Casale costosi, ecco l'alternativa più fattibile

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sul mercato del Napoli con particolare attenzione al difensore che dovrà arrivare a stretto giro di posta per rimpiazzare il partente Manolas e Koulibaly, volato in Coppa d'Africa. Uno dei nomi è quello di Kumbulla, ma la Roma preferirebbe darlo al Torino piuttosto che ad una diretta concorrente per l'Europa.

Gli altri nomi.

Gli altri profili sono quelli di Szalai del Fenerbahce e di Casale del Verona, ma entrambi i club di appartenenza chiedono circa 20 milioni per il cartellino. Troppi in questo momento per il Napoli. Il nome più fattibile sarebbe così quello di Federico Gatti, centrale del Frosinone per il quale Giuntoli si è già spinto fino a 5 milioni di offerta. Ancora pochi, visto che il ds Angelozzi ne chiede almeno 10 per farlo partire subito.