Tuttosport - Il Genoa sogna Giuntoli: la strategia della nuova proprietà americana

Secondo quanto riportato da Tuttosport il sogno per il ruolo di nuovo ds del Genoa da parte dei nuovi proprietari, il fondo americano 777 Partners, porta al nome di Cristiano Giuntoli attuale dirigente del Napoli. Attualmente Marroccu è dimissionario e dovrebbe lasciare il club a giorni con il ruolo affidato temporaneamente a Taldo affiancato da Mesto, ma per il futuro c'è la volontà di provare a portare in Liguria uno dei protagonisti delle ultime stagioni partenopee.