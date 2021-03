Tuttosport - Il Milan fa sul serio per Hysaj: corrisponde all'identikit perfetto per i rossoneri

E' caccia al vice Theo Hernandez. Il Milan è alla ricerca di un elemento che possa concedere al terzino francese di poter rifiatare ma allo stesso tempo che possa dare garanzie anche sulla corsia di destra. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’identikit risponderebbe al nome di Elsed Hysaj del Napoli. Il terzino albanese è in scadenza di contratto e non dovrebbe rinnovare con il club partenopeo ed ecco che i rossoneri potrebbero inserirsi per consegnare un rinforzo a Pioli nella prossima finestra di mercato.