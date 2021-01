Tuttosport - Il Napoli apre all'addio di Lobotka al Torino, ma c'è un problema: le ultime

Il Napoli, ora, apre all'addio di Lobotka. Sa che il centrocampista ex Celta Vigo ha poco spazio e altrove potrebbe rilanciarsi. Ci sta pensando il Torino. La dirigenza granata è da tempo sulle sue tracce. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che la formula giusta potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, ma c'è un problema: il calciatore, al momento, non sembra orientato ad accettare. Non vuole lottare per la salvezza e guadagna tanto, 1.8 milioni a stagione. Le parti si riaggiorneranno.