Tuttosport - Il Napoli può aprire al prestito di Lobotka: ADL non vuole sperperare i 20mln investiti

Otto presenze per un totale di 101 minuti in campo in questa stagione, la prima cominciata con la maglia del Napoli, per Stanislav Lobotka. L'edizione odierna di Tuttosport racconta che il centrocampista slovacco è seguito dal Torino, che presto incontrerà il club azzurro per capire se l'operazione è fattibile. A scriverlo è il quotidiano piemontese:

"Solo un anno fa, proprio di questi tempi (5 gennaio 2020) il Napoli lo acquistò dal Celta Vigo per 20 milioni più 4 di bonus , una cifra elevatissima. Un capitale economico che si sta sperperando e che De Laurentiis potrebbe salvaguardare prestando il giocatore al al Torino, visto che per Gattuso non è indispensabile. Al Toro il giocatore avrebbe la possibilità di esprimersi con continuità, mettersi in evidenza anche nel Belpaese, e a fine stagione tornare in azzurro pienamente rivalutato. I granata, dal canto loro, risolverebbero parte dei loro problemi e nel prestito potrebbero inserire un diritto di riscatto alla stessa cifra che il Napoli ha speso per averlo: che sia questa la soluzione giusta? Davide Vagnati incontrerà presto il collega Giuntoli del Napoli per capire se l’operazione si può fare".