Tuttosport - Il Napoli valuta Bremer 30mln, ma Cairo spara altissimo: le ultime

Tutti vogliono Bremer. Il forte difensore del Torino, che ha appena rinnovato, piace a diverse società e tra queste c'è anche il Napoli. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che gli azzurri sono in fila accanto a Milan, inter e Juventus. Cairo chiede 40 milioni, il Napoli offre 30, ad oggi non c'è una favorita, tutto dipenderà anche da eventuali partenze, ad esempio Koulibaly per il Napoli o De Vrij per la Juve.