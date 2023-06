Tuttosport - Incontro ADL-Garcia: ecco il motivo della cena

L'edizione odierna di Tuttosport s'interroga sul nuovo allenatore del Napoli e rilancia il nome di Rudi Garcia.

L'edizione odierna di Tuttosport s'interroga sul nuovo allenatore del Napoli e rilancia il nome di Rudi Garcia: "E De Laurentiis, adesso? Il patron del Napoli aveva già capito negli ultimi giorni che sarebbe stato molto difficile arrivare a Italiano. Di qui l’incontro con Rudi Garcia, l’altro ieri sera a Roma. Una cena per capire se la strada giusta possa essere proprio quella dell’ex tecnico della Roma tra il ‘13 e il ‘16, poi al Marsiglia e al Lione (in questa stagione era all’Al-Nassr, ma ad aprile ha risolto in contratto: è libero di accasarsi, insomma)".