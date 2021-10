Tuttosport - Insigne all'Inter? Cosa filtra dall'ambiente nerazzurro

Vincenzo Pisacane, procuratore di Lorenzo Insigne, ha fatto visita alla sede dell'Inter, un appuntamento "di routine" secondo quanto spiegato dall'agente. Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola spiega che secondo quanto riferito dall'Inter, ieri non s'è parlato del futuro del capitano del Napoli, ma c'è da scommettere - si legge - che se a gennaio il capitano non avrà rinnovato, l'Inter andrà tenuta presente per il futuro a parametro zero di Lorenzo.

Insigne, la situazione rinnovo

Insigne, contratto in scadenza nel 2022, non ha ancora rinnovato, non c'è intesa economica, chiede oltre 5 milioni all'anno e 7 milioni alla firma come bonus. C'è distanza rispetto alle proposte di De Laurentiis. Le parti continueranno a trattare e intanto diversi club sono alla finestra pronti ad approfittarne. Tra questi, come detto, c'è anche l'Inter.