Tuttosport - Insigne, nessuna novità per il rinnovo: l'Inter monitora la situazione

Nessuna novità per il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne, in scadenza nel 2022. Non c'è accordo e non ci sono neppure passi in avanti. Bisogna temporeggiare. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che l'Inter sta monitorando la situazione e potrebbe approfittarne qualora non si arrivasse a raggiungere un'intesa tra le parti.