Tuttosport - Insigne, per l'Inter inserendo Vecino il costo può scendere: i dettagli

Se la Lazio dovesse continuare a sparare alto per Correa, l'Inter ha già fatto capire che abbandonerebbe totalmente la pista che porta al “Tucu”, provando così l’assalto a Belotti e Insigne. Secondo Tuttosport il capitano del Torino può essere acquistato per 20-25 milioni di euro, e anche Lorenzo Insigne - si legge - è un'occasione per gli ultimi giorni di mercato. Per il napoletano, in scadenza nel giugno del 2022, l'Inter è convinta che forzando un po’ la mano e inserendo nella possibile trattativa un altro profilo – che potrebbe essere quello di Vecino , molto apprezzato da Inzaghi, ma anche dall’ex Luciano Spalletti – l’esborso economico di poco più di venti milioni di euro, possa diminuire.