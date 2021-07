Tuttosport - Insigne via con offerta superiore ai 20mln: due colpi col suo addio

Per il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne se ne riparlerà a partire dalla prossima settimana. In caso di mancato accordo, ipotesi addio ma ad una condizione specificata da Tuttosport oggi in edicola: "Se Insigne porterà un'offerta da non meno di venti milioni, allora sarà possibile aprire una trattativa". Coi soldi di Insigne, il Napoli coprirà il disavanzo e acquisterà un esterno sinistro e un centrocampista di forza.