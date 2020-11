Tuttosport - Inter insiste per Milik: proposto scambio con un calciatore gradito a Gattuso

La Polonia spinge: vuole che Arek Milik torni a giocare in vista degli Europei. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il polacco è in cima alla lista di Conte per il ruolo di quarta punta e di naturale alter ego di Lukaku. Una sorta di sostituto di Pinamonti che non ha convinto. Al momento c'è distanza economica tra i due club, De Laurentiis non intende svendere il suo attaccante, l'Inter propone Vecino - gradito a Gattuso - ma con l'arrivo di Bakayoko l'uruguagio non è una priorità. Insomma, si tratta. Con la Fiorentina sullo sfondo e la Juve (a parametro zero) sempre interessata.