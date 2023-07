Tuttosport - Inter, Samardzic troppo costoso. In settimana nuovo incontro per Pereyra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter continua a guardare in casa Udinese. Come scrive Tuttosport, non sembra facile arrivare a Lazar Samardzic. Troppo alte le richieste della formazione friulana. Da Udine potrebbe però arrivare un altro rinforzo, Roberto Pereyra che si è da poco svincolato. L'agente Pastorello lo ha proposto più volte e in settimana ci sarà un nuovo incontro tra le parti.