Tuttosport - Inter, tutto su Milik: assalto dei nerazzurri, si vuole chiudere a gennaio

"Inter, Milik a tutti i costi. Da vice Lukaku a spalla in caso di addio di Lautaro" scrive Tuttosport stamani. Spazio al mercato di gennaio, con l'Inter grande protagonista. Nel mirino c'è Arek Milik che potrebbe avere una doppia valenza: l'arrivo del polacco potrebbe regalare a Conte un vice-Lukaku nell'immediato e, in caso di partenza di Lautaro in estate, una spalla al belga per i prossimi anni. Non sarà semplice però trattare con il Napoli perché De Laurentiis, che in estate chiedeva 25 milioni, non esporrà un cartello con i saldi. Chiaramente il prezzo dovrà calare perché il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno e arriva da 4 mesi di inattività. E' Milik il primo obiettivo dell'Inter per gennaio, a seguire Giroud e Gervinho.