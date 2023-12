Tuttosport - Inter, Zielinski è la priorità assoluta per l'estate: la proposta dei nerazzurri

L'Inter non molla Piotr Zielinski, il polacco ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

L'Inter non molla Piotr Zielinski, il polacco ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e, come riporta Tuttosport, il rinnovo col Napoli è in alto mare. Aurelio De Laurentiis e il Napoli hanno offerto un triennale da 3mln/anno, ovvero un milione in meno dell'ingaggio attuale percepito dal centrocampista.

Una proposta che non avrebbe soddisfatto l'agente Bolek e Zielinski, che dopo aver rifiutato l'Arabia Saudita si aspettava un diverso trattamento. Qui potrebbe inserirsi l'Inter, che sta cercando il colpo del post-Mkhitaryan (nonostante il rinnovo dell'armeno) ed è pronta a muoversi non appena ci sarà (se ci sarà) la rottura definitiva: sul tavolo un quadriennale da 4-4.5mln/anno più bonus, coi nerazzurri in pole rispetto alla Juventus. Almeno per il momento.