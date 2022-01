Tuttosport - Intesa Cagliari-Toro, ma Nandez aspetta ancora il Napoli ed alza le pretese

Il Cagliari ed il Torino hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Nandez, scrive il quotidiano Tuttosport parlando di un'intesa finale sul prestito oneroso con diritto di riscatto, mai l giocatore - si legge - sta ancora chiedendo troppo di ingaggio al Torino: "Di qui lo stallo emerso nella serata di ieri, con rinvio a oggi delle trattative con l’agente del giocatore. L’uruguaiano spera non solo di guadagnare di più, ma sta anche cercando di capire se può ancora andare in una big come il Napoli (l’Inter si è defilata) o a incassare ancor più denaro in Premier al Newcastle. Oggi, come detto, altri contatti tra le parti, con il Toro in pressing per convincerlo a dire sì alla propria offerta".