Tuttosport - Intesa con Theate: pronto un quadriennale. Cosa manca alla chiusura

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'esterno di fascia, l'attaccante e la mezzala-jolly, il Napoli è alla ricerca di un altro centrocampista e di un difensore. Il mercato invernale degli azzurri non è ancora finito. Per la difesa in cima alla lista c'è Arthur Theate, ex Bologna, con cui ci sarebbe già un'intesa secondo Tuttosport:

"Per il difensore centrale, la prima scelta sembrerebbe Theate, ex del Bologna, con il quale De Laurentiis avrebbe già trovato l’accordo per un quadriennale a 2,5 milioni a stagione, ma il Rennes vuole 20 milioni per il cartellino".