Tuttosport - Intrigo CR7-Osimhen, il Napoli avrebbe i soldi anche per il giovane Broja

TuttoNapoli.net

© foto di Luca Bargellini

Il quotidiano Tuttosport nel raccontare la clamorosa suggestione riguardante il possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo al Napoli con Victor Osimhen al Manchester United, spiega quale sarebbe l'ulteriore obiettivo per l'attacco degli azzurri. Il passaggio del nigeriano alo United porterebbe nelle casse del club di Aurelio De Laurentiis 100 milioni di euro, cifra che sarebbe in parte riutilizzata per arrivare ad Armando Broja, attaccante classe 2001 del Chelsea che il ds Giuntoli ha da tempo messo nel mirino.