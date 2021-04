Tuttosport - Italiano come Sarri: se ADL lo vuole dovrà pagare una penale, le cifre

Un ostacolo in più per il possibile addio di Vincenzo Italiano allo Spezia. Secondo quanto riportato da Tuttosport c'è infatti una penale pesante sul suo contratto: un milione di euro per una risoluzione unilaterale. Facile da pagare solo per le grandi, con il Napoli che da tempo segue l'allenatore ma che non è detto che accetti di sborsare quella cifra.