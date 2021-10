Tuttosport - Izzo nella sua Napoli, ma stavolta fuori dal progetto: partirà a gennaio

Contro il Napoli e, per di più, a Napoli: una partita che per Armando Izzo, cresciuto nel vivaio partenopeo, non sarà mai come le altre, scrive quest'oggi Tuttosport raccontando però che il difensore, complice anche una serie di acciacchi, non è ancora riuscito a ritagliarsi un posto. Superato al momento nelle gerarchie da Djidji e pure Zima, è ai margini del progetto tecnico e non sono esclusi scenari di mercato già a gennaio. L'Inter resta vigile - si legge - a meno che in granata tutto svolti a Napoli, come un anno fa quando segnò e ritrovò una maglia.