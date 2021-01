Tuttosport - Juve, accordo per Scamacca ma Paratici vuole subito Milik

"Juventus, c'è l'accordo per Scamacca ma Paratici vuole Milik subito", si legge sull'edizione odierna di Tuttosport. La diagnosi di Paulo Dybala non ha cambiato i piani per il mercato della Juventus. Domenica sera i dirigenti bianconeri e quelli del Sassuolo hanno chiacchierato di Gianluca Scamacca e hanno definito un'intesa che è stata perfezionata nella giornata di ieri, sentendo anche il Genoa, terza parte in causa. Ma al momento la chiusura è rimandata: la Juventus sta tentando di capire se ci siano margini per arrivare a Milik. Ma resta complicata, anche perchè pare che De Laurentiis voglia dare una lezione al polacco e a chi prova a forzare la mano sui rinnovi di contratto: così si entrerebbe in una situazione di stallo che porterebbe i bianconeri a chiudere per Scamacca, magari già in settimana.