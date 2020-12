Tuttosport - Juve, si scalda pista Llorente: si può chiudere dopo la Supercoppa

"Juve, si scalda la pista Llorente. Può liberarsi dal Napoli dopo la Supercoppa", titola stamane Tuttosport. Il dg bianconero Fabio Paratici, oltre a non potersi permettere follie a livello economico, deve trovare un numero nove che sappia calarsi nella realtà Juventus e recitare il ruolo di comprimario. Il nome ideale potrebbe essere quello di Fernando Llorente. E la pista si sta scaldando, cresce l'ottimismo. Molto dipenderà da come De Laurentiis deciderà di lasciare andare un giocatore ai margini da un anno e preso da svincolato. Lo spagnolo potrebbe disputare la Supercoppa del 20 gennaio per poi trasferirsi a Torino.ct. Il dg bianconero Fabio Paratici, oltre a non potersi permettere follie a livello economico, deve trovare un numero nove che sappia calarsi nella realtà Juventus.