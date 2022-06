Tuttosport - Juventus su Koulibaly-Fabian: ADL fissa prezzo per cedere entrambi

Secondo quanto riferito dal quotidiano Tuttosport, il Napoli valuta al momento entrambi per oltre 70 milioni di euro

Juventus vigile sulle situazioni di Koulibaly e Fabian Ruiz. Secondo quanto riferito dal quotidiano Tuttosport, il Napoli valuta al momento entrambi per oltre 70 milioni di euro. Nello specifico 30 milioni per il senegalese che lunedì prossimo compirà 31 anni mentre lo spagnolo, che vanta una carta d’identità molto più interessante sotto il profilo degli investimenti per un club di calcio, 26 anni, verrebbe ceduto per 30 milioni più bonus per una decina.