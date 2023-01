Tuttosport - Kim via? Piace il 23enne Ndicka: pressing sull'entourage per chiudere subito

Per l’eventuale sostituto di Kim, che potrebbe partire a fine stagione, come scrive il quotidiano Tuttosport, c'è già un'idea

Per l’eventuale sostituto di Kim, che potrebbe partire a fine stagione, come scrive il quotidiano Tuttosport, la squadra mercato di De Laurentiis sta pressando l’entourage di Evan Ndicka, 23enne difensore centrale mancino dell’Eintracht Francoforte che sarà avversaria degli azzurri agli ottavi di Champions League. Anche Ndicka, camerunense di 1,92 con passaporto francese, ha la fila dietro alla porta per le capacità, ma soprattutto perchè ha il contratto che scadrà a giugno.