Tuttosport - Koopmeiners-Napoli, in estate offerta monstre: le cifre. Ora c'è il Newcastle

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Newcastle è pronto a dare l'assalto a Teun Koopmeiners, secondo quanto raccontato oggi da Tuttosport. Il club di Premier League, che non ha particolari problemi di liquidità, deve infatti sostituire lo squalificato Sandro Tonali già a gennaio e quello dell'olandese dell'Atalanta è il primo nome nella lista degli uomini mercato, oltre a quello di Ruben Neves, ex Wolverhampton oggi all'Al Hilal in Arabia Saudita.

L'Atalanta, come ovvio che sia, non vuol privarsi di uno dei suoi migliori giocatori, soprattutto a metà stagione e verosimilmente con una corsa Champions ancora in pieno svolgimento. Già in estate la società aveva respinto l'assalto del Napoli, che per il suo cartellino avrebbe messo sul piatto oltre 45 milioni di euro, e vista la scadenza a lungo raggio del suo contratto (2028) non c'è fretta di cedere o di scendere a compromessi sulla eventuale cifra di vendita.

I termini di paragone, per il quotidiano, sono le ultime cessioni proprio verso la Premier League: Romero è volato al Tottenham per 50 milioni di euro, mentre Hojlund considerando anche i bonus ha raggiunto il Manchester United per 85 milioni di euro. Per questo, la valutazione del cartellino del centrocampista classe '98 non si discosterà molto da una richiesta iniziale di 60-70 milioni di euro.