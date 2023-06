Tuttosport - Koopmeiners pallino di Giuntoli: voleva portarlo al Napoli, ora ci prova con la Juve?

La Juventus si guarda intorno in vista del probabile addio ad Adrien Rabiot: una delle opzioni valutate è l’atalantino Koopmeiners

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus si guarda intorno in vista del probabile addio ad Adrien Rabiot: una delle opzioni valutate è l’atalantino Koopmeiners, vecchio pallino di Giuntoli che già voleva portarlo a Napoli: in attesa di capire come andrà a finire la corsa al direttore sportivo dalle parti della Continassa, l’olandese resta un’alternativa credibile anche se costosa e con parecchia concorrenza, sottolinea Tuttosport.