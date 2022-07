Tuttosport - Koulibaly, ADL spara 40mln ma la scadenza aiuta la Juve: manovre in corso

Il sostituto di De Ligt per Massimiliano Allegri è Kalidou Koulibaly, senza alcun dubbio, scrive quest'oggi il quotidiano torinese Tuttosport

Il sostituto di De Ligt per Massimiliano Allegri è Kalidou Koulibaly, senza alcun dubbio, scrive quest'oggi il quotidiano torinese Tuttosport sottolineando che il tecnico nella sua Juventus ideale lo avrebbe messo proprio accanto all’olandese, ma le pulsioni d'addio impongono di cambiare i piani e dunque il senegalese è l'obiettivo numero uno: "L’azzurro consentirebbe fors’anche di compiere un salto di qualità. Destro di piede, ma giostra abitualmente nel centrosinistra della difesa a quattro. Lui e Bonucci , lui e Danilo ... Ce n’è abbastanza per scomodare certi paroloni quali “i ministri della difsa”. Etichette degne dei tempi della BBC. Le remore, semmai, possono giungere da un punto di vista economico/anagrafico. Il senegalese ha compiuto 31 anni: classico ultimo grande contratto che non genererà plusvalenze o cessioni. Peraltro il Napoli di patron De Laurentiis non smania dalla voglia di perdere il suo giocatore più rappresentativo e forte. Spara alto: 40 milioni. Anche se l’imminente scadenza di contratto (tra un anno) gioca a favore dei bianconeri. Le manovre proseguono".