Tuttosport - Koulibaly sempre più nervoso, futuro in bilico: ADL ha già rifiutato un'offerta

Il Manchester United aveva offerto 30 milioni per Kalidou Koulibaly, proposta rispedita al mittente da De Laurentiis, ritenuta troppo bassa. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il difensore è sempre più nervoso per l'incertezza della propria situazione. Il suo agente, Ramadani, lavora per altre proposte, che al momento mancano. Il centrale è in attesa.