Tuttosport - Kvaratskhelia non ha prezzo: giocherà nel Napoli anche il prossimo anno

Kvaratskhelia giocherà nel Napoli anche il prossimo anno. L'annuncio è del quotidiano Tuttosport. Il valore economico del georgiano si è moltiplicato ma non esiste cifra per cederlo dato che non è questa l'intenzione di De Laurentiis: "La prossima stagione giocherà certamente nel Napoli e non ci sarà cifra sufficiente per sottrarlo a De Laurentiis" è quanto si legge nell'ampio focus dedicato alla coppia dei sogni, Osi e Kvara, che il Napoli intende blindare.