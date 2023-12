Tuttosport - L'Inter vuole Zielinski a zero per alternarlo con Mkhitaryan

"Inter, il piano: Zielinski a zero a giugno per poter centellinare Mkhitaryan" scrive Tuttosport. Grandi manovre a centrocampo per l'Inter che punta al rinnovo di Mkhitaryan, uno degli insostituibili di Inzaghi, ma pensa anche al futuro perché l'armeno compirà 35 anni e ha bisogno di un alter ego importante: l'obiettivo primario in questa fase è Zielinski, in scadenza con il Napoli.

Il club interista ha fatto le proprie mosse, mettendo sul piatto un quadriennale da 4,5 milioni di euro a stagione. Nulla però è ancora deciso: "non va escluso un rilancio del Napoli, né che l’entourage del calciatore sfrutti l’interesse dei vice campioni d’Europa per ottenere una proposta migliore da parte dei partenopei o di altri club", scrive il quotidiano.