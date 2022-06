Tuttosport - La Juve insiste per Fabian: pronta offerta, ADL può aprire a sconto

Con un intero reparto in bilico dopo l'arrivo di Pogba - solo Locatelli, di fatto, è certo della permanenza -, la Juve ragiona su una rivoluzione

Con un intero reparto in bilico dopo l'arrivo di Pogba - solo Locatelli, di fatto, è certo della permanenza -, la Juve ragiona su una rivoluzione a centrocampo in vista della prossima stagione. In cima alla lista dei bianconeri, a detta dell'edizione odierna di Tuttosport, c'è il nome di Fabian Ruiz. Lo spagnolo è in scadenza il giugno prossimo con il Napoli, che lo valuta 30 milioni di euro (anche se, vista la situazione contrattuale, si potrebbe chiudere a 15/20). Il "casting" bianconero non si limita però all'ex Betis: piacciono anche Paredes e Renato Sanches.