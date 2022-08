Tuttosport - La Juve per Mertens è un'occasione da prendere al volo

Dries Mertens non è più sotto contratto con la squadra di Aurelio De Laurentiis e aspetta l'occasione migliore per accasarsi a parametro zero

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Dries Mertens non è più sotto contratto con la squadra di Aurelio De Laurentiis e aspetta l'occasione migliore per accasarsi a parametro zero. Dopo la Lazio, ecco la Juventus quale occasione da prendere al volo, senza dimenticare le possibilità all'estero, magari in Qatar, dove giocherà il Mondiale con il Belgio. Sono giorni decisivi per le scelte. Lo scrive Tuttosport.