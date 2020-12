Tuttosport - La Juve sta pensando di acquistare Milik a gennaio: possibile apertura di ADL

Arek Milik è un promesso sposo della Juventus. La strategia iniziale da parte del club bianconero è quella di ingaggiarlo a parametro zero bloccandolo con un ricco ingaggio. Ma ci sono novità. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il club di Torino potrebbe anche decidere di anticipare il suo arrivo a gennaio. De Laurentiis chiede 15 milioni per un giocatore a scadenza, la Juve spera in uno sconto. A certe cifre, conclude il quotidiano, sarebbe comunque un affare acquistare Milik.