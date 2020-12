Tuttosport - La Juve vuole una punta in saldo: tutto su Milik, ma c'è una novità

La Juventus è alla ricerca di un centravanti che vada ad aggiungersi a Ronaldo, Dybala e Morata. La dirigenza bianconera cerca un giocatore in saldo, il primo nome secondo il quotidiano Tuttosport è quello di Arek Milik del Napoli. Il polacco, si legge, è ai margini e con il contratto in scadenza a giugno. La Juve ci prova, anche se dalla polonia fanno sapere che Milik potrebbe andare via solo a giugno se De Laurentiis continuerà a chiedere 18 milioni per cederlo.