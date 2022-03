Tuttosport - La Juventus si inserisce per Mathias Olivera: già fatto un sondaggio

La Juventus subentra nella corsa per Mathias Olivera, il terzino sinistro del Getafe che è molto vicino al Napoli per la prossima stagione

La Juventus subentra nella corsa per Mathias Olivera, il terzino sinistro del Getafe che è molto vicino al Napoli per la prossima stagione. A scriverlo è Tuttosport, secondo cui l'esterno uruguaiano intriga la Vecchia Signora e in Sud America preannunciano un "derby italiano". Qualche sondaggio la Juve l'ha già fatto, ma il Napoli è forte sul giocatore. La cosa certa è che il Getafe in estate lo cederà.