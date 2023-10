Tuttosport lancia l'allarme: "Super Zielinski, ma in estate può partire"

Nell’amara notte del “Maradona” splende la stella di Piotr Zielinski, capace in sette giorni di incaricarsi e poi realizzare i due rigori più pesanti

Nell’amara notte del “Maradona” splende la stella di Piotr Zielinski, capace in sette giorni di incaricarsi e poi realizzare i due rigori più pesanti della storia recente azzurra. Il tiro di ieri avrà fatto venire qualche brivido in più sulla schiena dei tifosi azzurri, ma finché la palla rotola in rete la missione può considerarsi ampiamente compiuta.

E il futuro? È ancora una incognita

Per il polacco, sottolinea Tuttosport, potrebbe essere l’ultimo anno in maglia azzurra: il suo contratto scade a giugno e, al momento, la firma sul rinnovo non c’è. Lui, dopo aver rifiutato le off erte arabe, conferma di poter ancora dare tanto al Napoli ma soprattutto al calcio europeo. E sempre il quotidiano torinese sottolinea come " Zielo" sia uno dei due centrocampisti, con Jack Bonaventura, ad aver segnato almeno un gol e servito almeno un assist in ciascuna delle ultime nove stagioni di Serie A.