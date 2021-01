Tuttosport - Llorente-Udinese, domani la fumata bianca: spunta un bonus per il Napoli

Può essere domani la giornata giusta per la fumata bianca: Fernando Llorente è pronto a diventare un nuovo calciatore dell'Udinese. A sostenerlo è Tuttosport, secondo cui dopo la partita con l'Hellas Verona l'attaccante spagnolo potrebbe non far rientro a Napoli con il resto della squadra. E' probabile - si legge - che resti a Verona e vada direttamente da lì a Udine. Il quotidiano spiega che nell'accordo tra i due club ci sarebbe un bonus speciale: il Napoli, che l'ha liberato gratis, otterrebbe 500 mila euro al raggiungimento dei 5 gol segnati dal Re Leone.