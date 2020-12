Tuttosport - Lobotka può partire in prestito: ci pensa un club di Serie A

Tra gli obiettivi per il centrocampo del Torino c'è anche un calciatore del Napoli. Stando a quanto scritto oggi in edicola da Tuttosport, Stanislav Lobotka è l'alternativa a Lucas Torreira e Matias Vecino per i granata. Il quotidiano piemontese fa sapere che il mediano slovacco potrebbe lasciare Napoli in prestito.