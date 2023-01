Tuttosport - Lozano in partenza, due nomi per sostituirlo: uno è del Sassuolo 

Tra i possibili partenti la prossima estate c'è Hirving Lozano perché, come ricorda Tuttosport, l'ingaggio è elevato

Tra i possibili partenti la prossima estate c'è Hirving Lozano perché, come ricorda Tuttosport, l’attuale contratto da 4,5 milioni di euro netti all’anno scadrà nel 2024 e il Napoli non potrà accettare trattative al rialzo. Due i nomi per sostituire il Chucky. Uno è quello di Armand Laurientè che il Sassuolo ha prelevato la scorsa estate dal Lorient per 10 milioni di euro. L’altro è danese, Gustav Isaksen, 21enne esterno destro che gioca con il Midtjylland.