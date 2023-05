Tuttosport - Luis Enrique vorrebbe tornare in Italia, ma ancora nessun contatto con ADL

Luis Enrique è un'opzione concreta per il Napoli, anche se non ci sono ancora contatti

Luis Enrique è un'opzione concreta per il Napoli, anche se non ci sono ancora contatti. Lo spagnolo si sta guardando intorno, dopo aver lasciato nello scorso mese di dicembre la Nazionale spagnola eliminata dal Marocco ai mondiali in Qatar e non gli dispiacerebbe tornare in Italia dopo l’esperienza alla Roma. L’idea c’è, il contatto tra De Laurentiis e Luis Enrique ancora no. Lo scrive il quotidiano Tuttosport.