Tuttosport - Maksimovic non rinnoverà col Napoli: l'Inter lo vuole a parametro zero

L'Inter guarda in casa Napoli per rinforzare la difesa. Il centrale serbo Nikola Maksimovic è in scadenza di contratto, non rinnoverà col club partenopeo. L'edizione odierna di Tuttosport fa sapere che la società nerazzurra valuta il suo eventuale ingaggio, un giocatore in grado di giocare come destro, alternandosi con Skriniar, ma anche come centrale, dando il cambio a De Vrij. Lavori in corso.