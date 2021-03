Tuttosport - Maksimovic verso l'Inter: andrà via a zero e i nerazzurri ci provano

"Inter, nuova difesa a costo zero. Marotta valuta una lista di svincolati", si legge stamane su Tuttosport. D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov sono in scadenza di contratto ed almeno un innesto servirà nel reparto difensivo dell'Inter. Kolarov andrà via e Ranocchia resta in dubbio, mentre D'Ambrosio rinnoverà, così Marotta inizia a guardare al mercato degli svincolati. In cima alla lista troviamo Nikola Maksimovic, che da tempo ha deciso di non rinnovare con il Napoli, poi ci sono le opzioni Aissa Mandi e Shkodran Mustafi: entrambi saranno liberi tra pochi mesi.